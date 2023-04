Hooikoortsseizoen tijdens meivakantie van start

Het graspollenseizoen komt in de meivakantie geleidelijk op gang en dat is heel gebruikelijk. De eerste grassoorten beginnen te bloeien en door het zeer sterk allergeen pollen van gras kunnen steeds meer hooikoortsklachten ontstaan. In de tweede helft van mei en tevens in juni vindt normaal gesproken de piekperiode van het graspollenseizoen plaats en ondervinden de meeste mensen klachten. Mocht het komende tijd koud blijven dan kan de piekperiode wat later beginnen, zo stelt Weeronline.

Wie (alleen) last heeft van een berkpollenallergie zal nog een paar weken overlast ervaren. Halverwege mei is het boompollenseizoen voorbij en kunnen mensen die alleen last hebben van boompollen opgelucht ademhalen. Ook andere boomsoorten, zoals bijvoorbeeld de es en wilg, bloeien nog, maar het pollen van deze bomen is licht allergeen en veroorzaakt bij weinig mensen hooikoortsklachten.

Buien en lage temperaturen beperken de overlast

Het weer speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in de mate waarin overlast ervaren wordt. In aanloop naar Koningsdag is het koud voor de tijd van het jaar. Dit remt de bloei van het gras, waardoor de hoeveelheid pollen nog beperkt is. Ook trekken soms buien over die de lucht reinigen. Toch zullen er ook lange droge perioden zijn waarin klachten kunnen ontstaan. De buien zorgen voor een vochtige bodem, waardoor het gras goed kan groeien en bloeien.

Na Koningsdag lijkt het minder koud te worden. Als het daadwerkelijk warmer wordt zal de bloei van het gras versnellen. En de kans op hooikoortsklachten dus ook. Genoeg tijd dus om op tijd hooikoortsmedicatie klaar te leggen.