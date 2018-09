’Naar ouders wordt niet geluisterd’

Ze hebben het ook nooit op hun kweekschool geleerd om met allerlei soorten kinderen om te gaan. Ze zijn vrijwel altijd ‘ter zake kundig’, althans zo denken ze en daar handelen ze ook naar.

Thuis-onderwijs wordt dan ook door deze arrogante mensen afgewezen, want niemend, ook de ouders niet, weten het zo goed als zij, hoe je een inschatting en beoordeling maakt van een kind. Zij weten het altijd beter.

Ondanks het feit dat veel kinderen thuisonderwijs hebben en het daar heel goed doen, keuren zij dat af omdat de ouders zich niet met de school van hun kinderen mogen bemoeien. Deze houding wordt zelfs vals en soms gemeen als de ouders zich tegen iets verzetten en voor hun eigen kinderen opkomen.

Een voorbeeld heb ik met mijn eigen kind gehad. Ze mocht niet naar de mavo maar moest naar de huishoudschool want ze was te dom voor ‘dat andere’,

Hetzelfde kind is op de Universiteit van Groningen terecht gekomen omdat wij als haar ouders haar niet te dom vonden. Toen ik later het hoofd van de lagere school hiermee confronteerde zei hij doodleuk dat hij dat nooit gezegd had.

We leven in 2017 en er wordt naar alles geluisterd, maar niet goed naar de ouders. Ik geef hiervoor Dekker en consorten de schuld, maar ook het kabinet Rutte. Misschien krijgen de ouders wat meer lucht bij een volgende regering.

Eén ding weet ik, je moet nooit met onderwijzend personeel in de clinch komen, want zij winnen meestal door hun domme redenaties de wet waar ze altijd op terug vallen: “Wij hebben de wet achter ons staan en anders niet”.

Ik denk dat er nog veel gezinnen naar België of Duitsland zullen verhuizen, want daar is de onderwijswet soepel. Daar houden ze rekening met de ouders van kinderen.

J. Smit, Burgum

--------------------------------

Daan Jasper: Het aanbod van scholen in NL is groot,iedereen weet ook wel dat de school niet naar elke ouder kan luisteren en daarvoor regels aan te passen. Om over de grens te gaan is een luxe positie,Het klopt in Belgie en Dld is het onderwijs directer,klassikaal en met veel gezag van.... thuisonderwijs vergt wel erg veel tijd en kennis van,meestal moeder. Bewezen is dat veel van die kinderen amper sociale vaardigheden ontwikkelen. Een probleem bij voortgezet onderwijs. Stimuleren om bij clubs/verenigingen te gaan wordt daarom dringend aanbevolen.