Weekendmagazine VRIJ vernieuwd!

Hiervoor is gekozen met het oog op groeiende uitdagingen bij de distributie van onze weekendkrant. Daardoor zijn we genoodzaakt terug te gaan van twee naar een magazine.

De vorm verandert, maar niet de inhoud. U krijgt met Vrij op tabloidformaat een extra dikke zaterdagkrant.

Sinds de introductie in 2016 is Vrij een vaste waarde geworden. De redactie heeft dan ook haar uiterste best gedaan het weekendgevoel van Vrij in de nieuwe opzet te behouden.

Reizen

Dit betekent dat bekende segmenten zoals Reizen, En Route en Culinair blijven. Komende zaterdag trappen we af met een bezoek aan het Griekse vakantie-eiland Lefkas, aangezien de vluchten na de coronacrisis weer worden hervat. Onze culinaire professor Felix Wilbrink onderzoekt de geheimen van jam.

Huishoudtips

Ook populaire rubrieken als Huis te Koop, de huishoudtips van Zamarra en Spijt! keren in de nieuwe opzet terug. Verder blijven de tv-gegevens en puzzels uiteraard onderdeel van Vrij.

Nieuw is Mijn Vakantie, waarin lezers reiservaringen delen. De woonsectie uit Vrij verhuist naar de donderdagkrant en wisselt daarmee stuivertje met Thuis, dat in aangepaste vorm op zaterdag verschijnt, onder meer met de rubrieken Mijn Klus en Kasboek.

Vrouw magazine blijft in de huidige vorm bestaan.

Wij hopen dat Vrij in het nieuwe jasje ook bij u in de smaak zal vallen en wensen u alvast veel leesplezier!

Paul Jansen, algemeen hoofdredacteur