Mogelijk eerste slachtoffer Marktplaatsmisbruiker tijdens ponykamp: ’Hij kickte op paarden’

TUITJENHORN - De 24-jarige verdachte van kindermisbruik die zich via Marktplaats aanbood als oppas en zijn gang kon gaan bij zeker elf gezinnen met baby’s en peuters in Noord-Holland, Zuid-Holland en nog drie andere provincies, verschijnt maandagochtend voor het eerst sinds zijn aanhouding voor de rechtbank. Wie is deze J. uit Tuitjenhorn?

Een selfie van de verdachte in handhaverstenue.