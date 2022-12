Zorg voor een paraplu tijdens de kerstwandeling: ’Regenachtige dagen’

Vrijdag wordt een regenachtige dag. „Vanaf eind van de ochtend en vanmiddag trekt een regengebied over het land en wordt het een natte boel”, schrijft Weeronline. Ook zaterdagochtend kan hier een daar een beetje regen vallen, maar in de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. „Met ongeveer 11 graden is het prima weer om nog wat last-minute kerstinkopen te doen”, meldt de weersite. Tijdens kerstavond is het op veruit de meeste plaatsen droog en de temperatuur ligt rond 20:00 uur tussen 6 en 9 graden.

Kletsnatte kerst

Eerste kerstdag start op veel plaatsen droog, maar ruim voor het middaguur begint het in Zuid-Nederland met regenen. De regen blijft de rest van Nederland niet bespaard. In de middag en avond regent het in het hele land. „Het kan soms behoorlijk doorplenzen.”

Tweede kerst blijft het niet droog. „Het is bewolkt en vooral midden op de dag komen in het hele land buien voor. In de loop van de middag kan de buiigheid afnemen en dan stijgt de kans op wat zon. Met 8 tot 10 graden is het een fractie kouder dan zondag, maar nog altijd zacht voor de tijd van het jaar.”