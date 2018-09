Gladheid door flink pak sneeuw

1 / 2 1 / 2 Sneeuwploegen van Rijkswaterstaat zijn de hele nacht in de weer geweest. Ⓒ Caspar Huurdeman

AMSTERDAM - UPDATE 08.33 uur Een pak sneeuw tot op sommige plaatsen wel acht centimeter dik zorgt zondagochtend voor kans op gladheid. Met uitzondering van het zuiden en noordoosten is Nederland bedekt door een witte deken. In elf provincies geldt code geel. Sneeuwliefhebbers moeten er snel bij zijn, want in de middag gaat het flink dooien.