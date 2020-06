Van geblunder met handen schudden tot verdwenen tolk

Den Haag - Stipt 19 uur. Voor de kijker aan de linkerkant premier Mark Rutte. En rechts Jaap van Dissel, Bruno Bruins, Ferd Grapperhaus of Hugo de Jonge. Tolk Irma Sluis in het midden. De coronapersconferenties over het coronavirus en de maatregelen zijn een bekend fenomeen geworden. Vanavond, wederom om 19:00 uur, staat de volgende - voorlopig laatste - op de planning. Een overzicht met de meest belangrijke en opmerkelijke momenten.