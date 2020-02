Experts: ’Debat nodig over immigratie uit EU’

Aanleiding is de Nederlandse bevolkingsgroei die mede wordt aangejaagd door nieuwkomers uit de Europese Unie. „Als landen zich overvraagd voelen, kunnen we nadenken over vormen van tijdelijke begrenzing”, stelt hoogleraar Europese Studies Paul Scheffer, die pleit voor meer flexibiliteit. Zonder dat het vrije verkeer compleet overboord gaat.

Maar dat ligt in Brussel extreem gevoelig, merkt hoogleraar Adriaan Schout die voor ’meer realisme’ pleit. Hij signaleert dat de migratiestroom door ’iedereen’ is onderschat. Toch lijkt Brussel doof. Omdat het vrije verkeer een van de fundamenten is van de Europese Unie. Daar mag niet aan worden getoornd. „Het is iets heiligs.”

Bezinning is op dit punt nodig. „We moeten hier minder dogmatisch mee omgaan, maar meer op feiten gericht beleid voeren”, stelt de hoogleraar. „Zeker als dit ontwrichtend is voor maatschappijen.”

Volgens Scheffer wordt de roep om regulering luider. Ook in Oost-Europa waar juist sprake is van ’ongekende bevolkingskrimp’. „In die landen wordt nu de vraag gesteld of vrij verkeer van personen in de huidige vorm wel werkt.”

Lees zaterdag in de papieren Telegraaf of online de hele reportage in de serie Groei en Immigratie

Eerder verscheen in deze serie: