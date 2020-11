Kat met kogel in neus bij asiel Gorinchem gebracht

Aan Rijnmond vertelt Cora Rikkelman, beheerder van het asiel, hoe slecht het dier er aan toe was: de kat had vlooien, vieze plekjes, zat onder de blubber en had het hartstikke koud: „We zijn hem langzaam gaan opwarmen, hebben hem een infuus en speciaal voer gegeven. Dan laten ze ook toe om plekjes te behandelen.”

In eerste instantie leek de kat alleen een wond aan de neus te hebben, maar toen die wond niet wilde helen zijn er röntgenfoto's gemaakt. Zo is naar voren gekomen dat het dier een kogel, mogelijk een bukskogel, in het kopje had zitten.

Rikkelman denkt dat iemand in volle verstand op het dier heeft geschoten. „Het is een zwarte kat, het kan niet zo zijn dat iemand het per ongeluk deed omdat ie een haas wilde neerschieten.”

Bullet

Bullet, zoals de kat inmiddels heet, maakt het inmiddels een stuk beter. Of het dier volledig zal herstellen is nog even de vraag, maar: „We hebben inmiddels twee aanmeldingen van mensen die het dier willen overnemen.” Met het daadwerkelijk plaatsen van Bullet wordt nog even gewacht, het dier wordt nog volop behandeld.