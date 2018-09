Boerderij in lichterlaaie

Ⓒ GinoPress B.V.

BLANKENHAM - De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag massaal uitgerukt naar een brand in een boerderij in Blankenham. De woning staat in zijn geheel in de fik en de brandweer probeert de naastgelegen schuren veilig te stellen. De brand is achterin het pand begonnen en heeft zich door de felle wind snel verspreid.