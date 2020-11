Bijleveld door het stof om tweet: ’Stomme fout’

Kamerleden Kees Verhoeven (D66) en Selcuk Öztürk opperden het idee voor bijles voor Bijleveld en andere bewindspersonen die vaak deel moeten nemen aan digitale vergaderingen. „Een stomme fout, die niet had hoeven gebeuren, maar hier hoeft geen extra cursus voor te komen”, zegt de minister. Volgens haar is het belangrijker dat de EU een veiligere manier moet vinden om digitaal overleg te voeren. Daar heeft Nederland ook hulp voor aangeboden, aldus Bijleveld.

De defensieminister zat vorige week in quarantaine omdat ze in de nabijheid was geweest van iemand met corona. Ze nam dus deel aan de vergadering vanuit huis. De foto, waar een deel van de toegangscode op te zien was, is door haarzelf gemaakt en door een medewerker op Twitter geplaatst. Daardoor wist techjournalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws de vergadering binnen te dringen.

Geen straf journalist

Verschillende Kamerleden willen ook van de minister weten of ze gaat verhinderen dat er op Europees niveau stappen worden ondernomen tegen Verlaan, omdat hij de vergadering binnenging. „Ethische hackers moeten beschermd worden, niet bestraft”, aldus Verhoeven. Volgens Bijleveld is er nog geen zekerheid over eventuele stappen tegen Verlaan, maar is Nederland daar zeker geen voorstander van. „Wel ga ik met de heer Verlaan in gesprek, want hier valt veel van te leren.”