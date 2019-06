Kamer eist debat over in Turkije vastgezette SP’er

Murat Memis werd op 30 april opgepakt in Turkije, waar hij met zijn familie op vakantie was. Hij zat korte tijd in een politiecel, maar mag nog altijd het land niet uit. Turkije verdenkt hem van banden met de Koerdische PKK, een organisatie die op de Europese lijst van terreurbewegingen staat.

De verdenking zou te maken hebben met kritische berichten over de Turkse regering die de SP’er op sociale media heeft gedeeld. Memis moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

Uitreisverbod

Buitenlandse Zaken liet dinsdag weten dat Memis een uitreisverbod is opgelegd. „De ambassade houdt contact met hem en verleent bijstand waar nodig en mogelijk. Nederland kan zich niet mengen in de rechtsgang, maar vraagt regelmatig aandacht van de Turkse autoriteiten voor dergelijke zaken”, aldus een woordvoerder.