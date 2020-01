Amendement van Democraten in afzettingsproces Trump afgewezen

Schumer wilde een dagvaarding uit laten gaan om documenten van het Witte Huis te bemachtigen. Het ging over documenten van onder meer het Pentagon, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis die te maken hadden met het achterhouden van militaire steun aan Oekraïne op verzoek van president Donald Trump.

Schumer diende direct na het afwijzen nog een aanpassingsvoorstel voor de richtlijnen in. De Democratische leider vraagt wederom om vertrouwelijke documenten over Oekraïne.

Het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag begonnen. In de Senaat wordt gedebatteerd over hoe het proces er precies uit gaat zien. Vanwege de Republikeinse meerderheid was vooraf de verwachting dat het proces uitloopt op een sof voor de Democraten.