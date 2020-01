Senaat neemt regels voor afzettingsproces Trump aan

De leider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer had elf voorstellen ingediend, die allemaal werden weggestemd door de Republikeinse meerderheid. Dat gebeurde na urenlange debatten die tot ver in de nacht duurden.

Schumer wilde een dagvaarding uit laten gaan om documenten van het Witte Huis te bemachtigen. Het ging over documenten van onder meer het Pentagon, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis die te maken hadden met het achterhouden van militaire steun aan Oekraïne op verzoek van president Donald Trump.

Dinsdag om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat het proces tegen de president weer verder met de openingsverklaring van de aanklagers.

Bekijk ook: Impeachment Trump lijkt op die van Clinton