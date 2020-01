Uiterst moeizaam debat over afzetting Trump

De Republikeinse senaatsvoorzitter Mitch McConnell gaat even naar buiten, tijdens een onderbreking. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Het debat over de procedure in het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump in de Senaat verloopt uiterst moeizaam. Na een meer dan tien uur durende vergadering is er nog altijd geen stemming mogelijk over de procedurele resolutie van de Republikeinse leider Mitch McConnell.