Nederlandse drugscrimineel in Rio de Janeiro opgepakt

Volgens lokale media werd de 39-jarige Etien Julien Orfeus R. in de westelijke voorstad Barra da Tijuca gearresteerd in een actie die de politie samen met Interpol uitvoerde. Hij was toen in een restaurant met een ’carioca’, een vrouw afkomstig uit Rio, met wie hij op het punt stond in het huwelijk te treden.

Volgens lokale media probeerde hij met het huwelijk met een Braziliaanse zijn eventuele uitlevering aan België te dwarsbomen. Etienne R. werd in 2014 in België aangehouden en is er tot zeven jaar cel veroordeeld wegens drugshandel. Hij had onder meer leiding gegeven aan de smokkel van harddrugs met behulp van drugskoeriers. België heeft Brazilië om zijn uitlevering gevraagd omdat hij nog bijna zes jaar van zijn straf moet uitzitten.