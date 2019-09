Wanbetaler fiscus lapt ter plekke 12.000 euro

ROTTERDAM - De Belastingdienst heeft bij een controle in Delfshaven in Rotterdam vijf voertuigen in beslag genomen. Eén bestuurder voorkwam de inbeslagname van zijn auto door de openstaande belastingschuld van ruim 12.000 euro ter plekke te voldoen. In totaal inde de Belastingdienst ruim 24.000 euro.