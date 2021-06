Dronkenlappen misdragen zich in binnenstad Leiden

Buitenland

Man (32) gooit baby naar agent na wilde achtervolging: ’Dit slaat alles’

Een 32-jarige man uit Florida is in de cel beland omdat hij een twee maanden oude baby na een wilde achtervolging naar een agent gooide. „Ik heb al veel gezien, maar dit slaat alles”, zegt de agent die het kindje kon opvangen. „Het was geen mooie overdracht, het was echt een worp.”