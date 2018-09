Verkiezingshow jongeren vanuit kelder Binnenhof

In aanloop naar 15 maart is het politiek jongerenprogramma ‘De Tweede Kelder’ gestart. De show, een inititatief van VodafoneZiggo, Omroep West en de Dutch Filmers Academy, wordt van A tot Z gemaakt door studenten en de studio is gevestigd in de kelders van het Binnenhof.

“Jongeren willen serieus genomen worden”, legt de 20-jarige student Gijs Mortier uit. “Maar serieuze onderwerpen kan je natuurlijk op een leuke manier presenteren. Wij proberen de inhoud op aantrekkelijke wijze te verpakken, zodat het jongeren aanspreekt en de boodschap wél overkomt. Dat is niet makkelijk, maar we leren hier ontzettend veel van en worden iedere dag iets beter.”

Het programma kent een reeks terugkerende items zoals DeBad, waarbij politici vanuit een badkuip met elkaar debatteren. In ParTijd mag een politicus in 1 minuut vertellen wat hij/zij voor jongeren doet en in Premier for a day nemen jongeren het torentje over. Het zijn net mensen toont de mens achter de politicus aan de hand van ‘persoonlijke’ voorwerpen. De peilingen in het programma worden verzorgd door Maurice de hond uit het asiel.

De Tweede Kelder is iedere werkdag te zien om 17.30 op Ziggo kanaal 13.