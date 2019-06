Aandoenlijke loopvogel dubbelop bedreigd

De bijzondere loopvogel leeft op twee eilanden in Nieuw-Zeeland. De afgelopen maanden stierven zeven van de zeldzame nachtvogels, die ook wel uilpapegaaien worden genoemd, aan aspergillose, waarbij onder meer de longen worden aangetast.

Volgens Andrew Digby van het herstelprogramma voor kakapo’s van het Nieuw-Zeelandse departement voor natuurbehoud, is op dit moment bij 16 vogels aspergillose vastgesteld, zo meldt Nieuwsblad.

De status van de kakapo bij de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN) is „kritiek.” Op het dieptepunt in de jaren negentig waren er nog maar 50 vogels in leven.