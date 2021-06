A2 richting Utrecht dicht na ongeluk

Het ongeluk gebeurde rond 05.45 uur. Het verkeer richting Utrecht en Amsterdam wordt vanaf knooppunt Deil via de A15 en A27 omgeleid.

De vrachtwagen schoot door de middenberm en kwam bijna op de andere weghelft terecht. Doordat aan die kant daarom een rijstrook is afgesloten, heeft verkeer richting Den Bosch mogelijk ook lichte vertraging, aldus Rijkswaterstaat.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Als dat klaar is, worden de voertuigen geborgen en kan de schade worden gerepareerd. Volgens Rijkswaterstaat is duidelijk dat in ieder geval ook schade is ontstaan aan de vangrail en een lichtmast.