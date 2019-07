’Overleven steeds moeilijker’

In juni sneuvelde ongeveer twee keer zoveel oerwoud als in dezelfde periode vorig jaar. Ⓒ Foto IPAAM

MANAUS - Elke minuut sneuvelt er in de Braziliaanse Amazone een stuk bos ter grootte van meer dan twee voetbalvelden, terwijl de regering van president Jair Bolsonaro zich vooral druk lijkt te maken om economische ontwikkeling. De schade aan het woud is onherstelbaar, zeggen natuurbeschermers, en drijft de indianen in het nauw.