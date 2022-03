Zelfs Russische staatstelevisie brandt Poetin af: ’Net Afghanistan, maar dan nog erger’

Tijdens de uitzending van An evening with Vladimir Soloviyev op Russia 1, een van de best bekeken programma’s op de Russische televisie, staken experts hun mening niet onder stoelen of banken.

Televisiepersoonlijkheid Vladimir Soloviyev, een van de belangrijkste propagandisten van het Kremlin. Ⓒ ANP/HH

De Russische filmmaker Karen Shakhnazarov vindt dat het conflict in Oekraïne Rusland dreigt te isoleren. „Ik kan me moeilijk voorstellen dat steden als Kiev worden ingenomen.” Ook riep hij op om het conflict te beëindigen. „Als dit verandert in een absolute humanitaire ramp, dan zullen zelfs onze naaste bondgenoten, zoals China en India, gedwongen worden afstand van ons te nemen.”

De Russische filmmaker Karen Shakhnazarov. Ⓒ ANP/HH

Maar bij deze kritische uitingen bleef het niet. Talkshowgast Semyon Bagdasarov, een academicus, deed nog een duit in het zakje. „Moeten we naar een ander Afghanistan, maar nog erger?”

De verwijzing naar Afghanistan ligt gevoelig. In 1979 wilde de Sovjet-Unie de macht overnemen in het onrustige Afghanistan, maar de invasie mislukte. De militaire operatie zou slechts tien weken duren, maar groeide uit tot een vermoeiende operatie van tien jaar. Uiteindelijk trok de Sovjet-Unie zich in 1989 terug.

Televisiepersoonlijkheid Vladimir Soloviyev, een van de belangrijkste propagandisten van het Kremlin, probeerde naarstig zijn gasten te onderbreken.

’Stop’

Het Kremlin vertrouwt sterk op de staatstelevisie om de boodschap van Poetin en zijn ’speciale operatie’ over te brengen. Het is daarom zeer gewaagd dat deze gasten zich zo openlijk kritisch uiten. Zij lopen zelfs het risico op gevangenisstraf. Rusland heeft onlangs gedreigd iedereen die de oorlog bekritiseert tot 15 jaar op te sluiten.

De primetimeshow van Soloviyev is niet de enige zender die lijkt af te dwalen van de door Poetin gedicteerde boodschap. Op Zvezda, een Russische patriottistische televisiezender, legde een legerofficier aan de kijkers uit hoe Russische soldaten stierven in Oekraïne. De presentator moest daar echter niks van horen. „Nee, nee, nee”, onderbrak de presentator hem wild gebarend. Hij stond op en beende door de studio: „Stop”, schreeuwde hij.

„Maar onze jeugd sterft”, vervolgende de soldaat. De presentator riep: „Kun je nu stoppen? Ik zal je vertellen wat onze jongens daar doen: onze jongens verpletteren de fascistische slangen. Het is een Russische Renaissance.”