Koorddansers ernstig gewond na val in circus

Het koord was op een hoogte van ruim zeven meter gespannen. Drie evenwichtskunstenaars kwamen met de schrik vrij. Een van hen was de beroemde koorddanser Nik Wallenda. Hij geniet internationale bekendheid door zijn wandelingen over de Grand Canyon of Niagara-watervallen.

