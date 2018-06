Asielzoekers gestraft om vakantie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt dit in antwoorden op honderden vragen over de begroting van het departement.

De Telegraaf schreef meermaals over gevluchte Eritreërs die in Nederland een verblijfsvergunning kregen, maar toch op vakantie gingen naar Eritrea. Ondanks bewijzen daartoe, jongeren pochten er zelfs online over, vond de overheid niemand die hiervoor bestraft kon worden. Wellicht omdat velen inmiddels genationaliseerd zijn tot Nederlander en dan is het onmogelijk nog papieren af te pakken.

Nu zijn er strengere controles geweest op ’terugreizen’ in het algemeen. Dat heeft er in elk geval toe geleid dat sinds 2015 ’enkele tientallen’ verblijfsvergunningen zijn ingetrokken om deze reden. Het ministerie wordt niet preciezer over het aantal intrekkingen, noch over de nationaliteit van de gestrafte vakantievierders.