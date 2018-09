Het is niet bekend hoe de man daar terecht is gekomen. Volgens RTV Rijnmond lijkt het erop dat de man er is neergelegd. De politie is bezig met onderzoek. De omgeving is daarbij afgezet.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik