Willemijn: 'Mijn zoon is in staat mij te vermoorden'

"Als kind was mijn zoon een hele vrolijke, sportieve jongen. Heel lief ook. Iemand die je graag om je heen had. Dat veranderde toen bij hem rond zijn puberteit de ziekte van Crohn werd ontdekt. Die jongen had zoveel pijn. Zat elke dag schreeuwend op de wc. Om de pijn enigszins te verzachten kreeg hij medicijnen."

In elkaar timmeren

"In eerste instantie dacht ik dan ook dat de medicijnen in combinatie met zijn wietgebruik de oorzaak waren van zijn waanbeelden. Altijd had hij het gevoel dat ze hem op de hielen zaten. Soms belde hij mij middenin de nacht op omdat er twintig mannen voor de deur zouden staan om hem in elkaar te timmeren."

"Ook kan ik me nog goed herinneren dat hij rond zijn twintigste op vakantie ging naar de Dominicaanse Republiek. Compleet in paniek belde hij op; hij kon het vliegtuig niet in want er stonden acht psychiaters klaar om hem op te sluiten. Hij is dat vliegtuig ook echt niet ingestapt. Zo zeker was hij ervan."

