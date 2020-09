Zo kan Trump de verkiezingen alsnog winnen

Dat bespreekt Frank van Vliet met opiniepeiler en Amerikakenner Hans Anker in de podcast ‘Trump vs. Biden – de strijd’. De politiek adviseur heeft maar liefst tien wereldleiders bijgestaan, waaronder Wim Kok, Tony Blair en terwijl hij woonde en werkte in de Verenigde Staten was hij betrokken bij de campagnes van Bill Clinton. Als geen ander weet hij de huidige peilingen te duiden.

