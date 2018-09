Jonge vrouwen opgepakt voor seksberovingen via Badoo

Via datingsite Badoo namen de vrouwen van 19 en 21 jaar oud contact op met vaak wat oudere mannen, waarna een chat volgde en soms een afspraak. Tijdens de afspraak met de vrouwen werden de slachtoffers door één of meerdere mannen beroofd van hun geld en/of waardevolle spullen.

De politie sluit niet uit dat de beroving onder bedreiging van een wapen plaatsvond. Uit onderzoek blijkt dat de verdachten op verschillende locaties op deze wijze een beroving hebben gepleegd.

Twee jonge vrouwen

Het gaat om twee vrouwen uit de omgeving Amsterdam van 19 en 21 jaar oud. De 19-jarige vrouw is blank, heeft een slank postuur, lang blond haar en is tussen de 1,65 en 1,70 meter lang. De 21-jarige vrouw is licht getint, heeft lang donker haar, een normaal postuur en is tussen de 1,70 en 1,75 meter lang.

De politie heeft één aangifte binnengekregen maar vermoedt dat er nog meer slachtoffers zijn. Zij worden opgeroepen zich te melden, dat kan via 0900-8844. De politie kan zich voorstellen dat het voor slachtoffers lastig kan zijn om aangifte te doen, maar de rechercheurs benadrukken dat de slachtoffers niets strafbaars hebben gedaan door de afspraak te maken en dat met de aangiften zeer discreet wordt omgegaan.