Ernstige aanrijding in Weert: fietser overleden

Het ongeval vond omstreeks kwart over vier plaats. De fietser werd vol door een personenauto aangereden. De klap was zo hard dat de fiets in een boom terechtkwam.

De zwaargewonde fietser moest worden gereanimeerd. Op de plek van het incident werden schermen geplaatst. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Traumahelikopter

Meerdere ambulances en de brandweer kwamen ter plekke om eerste hulp te bieden aan beide slachtoffers. Voor medische bijstand landde er ook een Duitse traumahelikopter.

Na de aanrijding botste de auto even verderop frontaal tegen een boom. Het voertuig raakte daarbij aan de voorzijde zwaar beschadigd.

Ⓒ Edward-Media

Onderzoek

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De Forensische Opsporing van de politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van de aanrijding.

Als gevolg van het ongeval was de Maarheezerhuttendijk urenlang afgesloten voor het verkeer.