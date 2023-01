Premium Het beste van De Telegraaf

Sextortion-verdachte Gianni de W. (24) in 2014 al in beeld bij politie: ’Hij beloofde fotomateriaal te vernietigen’

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

BREDA - De 24-jarige man uit Etten-Leur die verdachte is in een ’sextortionzaak’ met mogelijk 150 slachtoffertjes, was al in 2014 in beeld bij de politie. Na een melding over het online verleiden van een meisje tot ontucht via internet, voerde de politie een zogenaamd ’stopgesprek’ met Gianni de W. Hij beloofde toen beterschap.