Grapperhaus: militairen paraat voor hulp in verpleeg- en verzorgingstehuizen

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft maandagavond in het Veiligheidsberaad toegezegd om later deze week militairen in te zetten. In totaal staan zo’n duizend militairen paraat. Defensie gaat kijken waar en voor hoe lang de steun nodig is.

De regio’s moeten zelf het uiterste hebben gedaan voor er militaire bijstand komt. In meerdere verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn zoveel medewerkers uitgevallen door het virus dat de minimaal noodzakelijke zorg voor bewoners niet meer gegeven kan worden. Het is ook mogelijk dat er hulp van defensiepersoneel komt in overbelaste ziekenhuizen.