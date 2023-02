Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel ’Powerhouse’ Shula Rijxman bleek al snel ploeterende wethouder

Door Marijn Schrijver Kopieer naar clipboard

Shula Rijxman (links) wist niet te overtuigen als D66-wethouder in Amsterdam. Ze stapt per direct op. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Ze werd binnengehaald als bestuurlijk zwaargewicht, maar al snel krabden vriend en vijand zich achter de oren: waarop was dat imago eigenlijk gebaseerd? Shula Rijxman (63) wist niet te overtuigen als wethouder in Amsterdam. Dinsdag trok de D66’er haar conclusies, ze stapt per direct op.