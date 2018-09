Vrouw overleden na aanrijding in Almelo

Bij de aanrijding raakte de bejaarde vrouw zwaargewond, maar ze was op dat moment nog wel in leven. Zij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Dinsdagochtend overleed de vrouw aan haar verwondingen.

Een 45-jarige man die mogelijk betrokken was bij de aanrijding heeft een verklaring afgelegd. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.