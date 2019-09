Komende tijd extra verkeerscontroles op ’gevaarlijke’ A15

De actie duurt tot eind november van dit jaar. Er wordt extra gelet op snelheidsovertredingen, ongeoorloofd telefoongebruik en alcohol- en drugsgebruik, meldt Rijkswaterstaat. De actie van de politie, in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM), wordt langs de weg aangekondigd met speciale borden.

Op de ring van Rotterdam, waar dit wegdeel toe behoort, geldt een maximum snelheid van 100 kilometer per uur. In de praktijk blijkt dat de helft van de weggebruikers harder rijdt op dit traject of delen ervan. Daarnaast blijken veel automobilisten snel afgeleid door hun telefoon of andere mobiele apparaten.