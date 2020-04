Koolmees: ’Slecht signaal’ van KLM

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven in de problemen geraakt. Het kabinet heeft een speciale regeling in het leven geroepen om drie maanden lang 90 procent van de loonkosten over te nemen. Koolmees heeft bij Op1 benadrukt dat de regeling er niet alleen is voor mensen in vaste dienst, maar juist ook voor tijdelijk personeel.

Het besluit van KLM valt daarom slecht bij de D66-bewindsman: „Het zou een slecht signaal zijn. We willen juist dat ook mensen met een flexcontract doorgaan.” Koolmees zegt dat het kabinet donderdag gaat bellen met de luchtvaartmaatschappij. „We realiseren ons natuurlijk wel dat een groot deel van de vliegtuigen aan de grond staat. Het is net als Schiphol ontzettend belangrijk voor de economie.”

Ook in de Tweede Kamer heerst verontwaardiging over het besluit van de luchtvaartmaatschappij.