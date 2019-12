Moordzaak Heidy Goedhart moet opnieuw

De man bekende zijn betrokkenheid bij de moord tegenover undercoveragenten, nadat die hem een baan hadden aangeboden bij een fictief IT-bedrijf. S. was werkloos en zou een salaris van 8000 euro per maand krijgen. Voorwaarde was wel dat hij moest toegeven dat hij zijn partner om het leven had gebracht. Dat deed de man.

Het gerechtshof in Den Bosch vond de bekentenis toelaatbaar bewijs, maar volgens de Hoge Raad heeft het hof niet goed gemotiveerd „waarom de verklaringsvrijheid van de verdachte niet is aangetast.” Een bekentenis is immers alleen iets waard als een verdachte die vrijwillig doet. „De verdachte is feitelijk in een verhoorsituatie komen te verkeren waarbij de opsporingsambtenaren bemoeienis hebben gehad met de inhoud van wezenlijke onderdelen van de door de verdachte afgelegde verklaring”, oordelen de rechters.

De zaak moet nu opnieuw worden behandeld, ditmaal voor het hof in Den Haag.

Ook in een andere moordzaak, de zogeheten Posbankzaak, oordeelde de Hoge Raad dinsdag kritisch over een ontlokte bekentenis. De veroordeling van een van de twee verdachten is ongeldig en ook zijn zaak moet opnieuw.