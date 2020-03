Nederlanders omgekomen op Oostenrijkse gletsjer

Volgens de Oostenrijkse ORF werden de mannen zaterdagochtend door de andere deelnemers in hun expeditietentje op de Taschachferner gevonden. Er stond een gasstelletje dat mogelijk heeft geleid tot een vergiftiging. Een BuZa-woordvoerder kon daar zondagmiddag nog geen uitspraken over doen.

Het gezelschap zou uit zeven Nederlanders bestaan die sinds 4 maart op expeditie waren. Ze hebben driemaal in een tent op meer dan 3000 meter hoogte overnacht. In de allerlaatste nacht van de expeditie sliepen ze volgens ORF in vier tenten. Bij een daarvan ging het fout. De overledenen zijn met een helikopter naar beneden gehaald. Daarnaast zijn de overige deelnemers naar een hotel in het dal gebracht.

De Oostenrijkse politie heeft het gasstel in beslag genomen en is een onderzoek gestart.