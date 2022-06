Man slaat vrouw gebroken kaak op terras in Tilburg

Binnenland

Politie vermoedt misdrijf na vondst dode vrouw in Almere

Een 77-jarige vrouw uit Almere die vorige week dood werd gevonden in haar woning, is vermoedelijk slachtoffer van een misdrijf. De politie zegt dat sectie op haar lichaam en aanwijzingen in de woning een "sterke indicatie" geven voor dat vermoeden.