Koekje mee naar school? Volgende keer gezonde hap graag!

Marjan de Boer (35), bassischooljuf van groep 5/6 en moeder van twee dochters, vindt de nadruk op gezond eten in het onderwijs belangrijk. "Wij besteden op school veel aandacht aan goede voeding en beweging. Ouders krijgen dit bij het aanmelden van hun kind te horen. Zo hebben we schoolfruit; kinderen krijgen drie keer per week schoolgroente of fruit."

EEN KOEKJE

"Maar op die andere dagen en tijdens de lunch willen wij ook dat de kinderen gezond eten mee naar school nemen. Als we zien dat een leerling bijvoorbeeld een koekje meeheeft, praten we even over de afspraken op school en zeggen we dat het fijn zou zijn als hij of zij de volgende keer wel weer een gezonde hap meeneemt."

