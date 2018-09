Wilders maakt 'Hamas-terrorist' van Pechtold

Fotoshop

Geert Wilders opende vanochtend rond 09.00 uur de aanval op D66 met een tweet waarin hij aankaart dat D66 Amsterdam wil afsplitsen als de verkiezingsuitslag tegenvalt. Hij stelt dat Pechtold demonstreert met Hamas-terroristen en vraagt zich af of het pleiten voor de invoering van de Sharia in Nederland de volgende stap is voor D66. Daaronder plaatste hij een gefotoshopt kiekje van de D66-voorman middenin een pro-Sharia-demonstratie. Daarop is te zien dat hij een poster vasthoudt met de boodschap: ’De islam zal de wereld domineren.’ Pechtold was echter niet eens aanwezig bij het protest.

Het origineel

Al snel kwam de originele foto boven drijven. Het gaat om een foto van een protest tegen het bezoek van Geert Wilders aan het Verenigd Koninkrijk. De foto werd genomen in 2009. Wilders plakte het hoofd van Pechtold over het hoofd van een demonstrant.

Bij Alexander Pechtold bleef dat niet onopgemerkt: „Creatief knip- en plakwerk van Geert Wilders. Helaas waren de neo-nazi’s bij zijn manifestatie niet gefotoshopt” reageerde Pechtold vervolgens op Twitter. D66 wil Amsterdam afsplitsen als de verkiezingsuitslag tegenvalt. Pechtold demonstreert met Hamas-terroristen. Is dit de volgende stap? pic.twitter.com/U07jHfQmyh— Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 6, 2017 Creatief knip- en plakwerk van @geertwilderspvv. Helaas waren de neo-nazi's bij zijn manifestatie niet gefotoshopt! https://t.co/StwKeLzuqD— Alexander Pechtold (@APechtold) February 6, 2017