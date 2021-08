Bosbranden in Albanië onder controle

Nederland heeft vorige week op verzoek van Albanië twee helikopters van de luchtmacht naar het land gestuurd om te helpen bij de brandbestrijding. Woensdag meldde Defensie dat de brand op het Albanese schiereiland Karaburun met hulp van de Chinooks onder controle is gebracht. Daarna is een Chinook begonnen met blussen in Kukës, in het noordoosten van Albanië.

De branden kostten twee mensen het leven. Een echtpaar van rond de 60 jaar kwam om het leven toen de twee hun brandende huis in het zuiden van Albanië zelf wilden blussen.

Met de komst van de Nederlandse helikopters is de bluscapaciteit van Albanië verdubbeld, zei detachementscommandant luitenant-kolonel Roy Hemmelder vorige week vanuit hoofdstad Tirana. De helikopters beschikken over zogeheten bambi buckets, flexibele zakken waarmee per keer 10.000 liter water op het vuur kan worden gegooid.