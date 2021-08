Nederlandse luchtmacht dooft opnieuw bosbrand Albanië

De Nederlanders kregen bij Pukë hulp van een team van Amerikaanse ’firejumpers’, brandweermannen die vanuit een vliegtuig met parachutes het brandende gebied in springen en de strijd vanaf de grond coördineren. „Die mannen hebben zoveel ervaring. Ze briefen onze vliegers en ze helpen met de coördinatie van de andere helikopters in het gebied”, zei detachementscommandant luitenant-kolonel Roy Hemmelder zaterdagavond vanuit Tirana, waar de Chinooks zijn gestationeerd. „Weten wat de ander doet en waarom hij dat doet, dat is net zo belangrijk als blussen.”

De Nederlandse luchtmacht is al een week actief in het Balkanland. Eerder hielpen de Chinooks om een grote brand op het schiereiland Karaburun, in het zuiden, onder controle te krijgen. Het was vrijdag echter voor het eerst dat beide helikopters tegelijk werden ingezet. „Normaal blijft er een aan de grond, voor als er iets stuk gaat aan de andere. Maar het was echt een hele grote brand aan het worden, die een dorp en een natuurgebied bedreigde.”

Volgens de commandant komen hij en zijn mannen „een ervaring rijker terug.” „Het is normaal al uitdagend om in de bergen met een helikopter te vliegen, maar nu hangt er twintig meter lager een bambi bucket onder.” Dat is een flexibele zak waarmee per keer 10.000 liter water op het vuur kan worden gegooid. „Je hebt rukwinden en valwinden en in de middag stijgt de temperatuur hier naar 40 graden en dan krijg je turbulentie.”

Het Nederlandse detachement bestaat in totaal uit veertig mensen en blijft in elk geval nog tot 20 augustus in Albanië. De hulp vindt plaats in het kader van het Europese mechanisme voor civiele bescherming (rescEU). Landen kunnen daar bij natuurrampen om bijstand vragen. Ook andere landen, waaronder Tsjechië, hebben blushelikopters naar Albanië gestuurd.

In Albanië woedden zaterdagavond 17 branden, waarvan er drie groot waren.