Amsterdam kleurt rood: zo gaat het verder op De Wallen

Van Dijk bestiert erotische gelegenheden als Casa Rosso, de Bananenbar en -club, Theater 97, Hospitalbar, het Erotisch Museum, Peepshow en Sexy Loo. De zaken gaan voorlopig voor drie weken op slot, zegt Van Dijk. Nu Amsterdam op ’rood’ is gezet en de hoofdstad een van de grootste besmettingshaarden van Europa is, wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te beperken. Het enorme aantal coronabesmettingen zorgt ook voor minder bezoekers. Zo staan hotels grotendeels leeg en is het ook op de Wallen beduidend minder druk.

Desalniettemin roept de Amsterdamse VVD burgemeester Femke Halsema op om verdere maatregelen te nemen. Als het aan de liberalen ligt, doven de lichten achter de ramen uiterlijk om 1 uur ’s nachts, maar het liefst al om middernacht, om bezoekers die nog komen beter te spreiden.

Druktebeeld

Recreatief bezoek aan de rosse buurt is nu niet beperkt tot de horecarichtlijnen die voor de Randstad gelden. Volgens fractievoorzitter Marianne Poot moet daar in het belang van de volksgezondheid snel verandering in komen. Ze dient dinsdag vragen in bij burgemeester Femke Halsema.

Van Dijk, ook voorzitter van de ondernemersvereniging van het Wallengebied, herkent het druktebeeld zelf niet. „Het is weer een spookbuurt aan het worden waar meer dealers op de straat lopen dan bezoekers.”