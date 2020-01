Komt een wobbegong bij de dokter

Ook haaien moeten naar de dokter. Dat gebeurde gistermiddag in Burgers Zoo in Arnhem, waar een Japanse bakerhaai (ook wel wobbegong) een behandeling tegen wormen kreeg en bloed werd afgenomen. Ⓒ Foto VidiPhoto

Arnhem - Wat te doen met een zieke Japanse bakerhaai? In de Arnhemse Burgers’ Zoo weten ze daar wel raad mee. Of zoals bioloog Max Janse het met gevoel voor understatement zegt: „Die moet even naar de dokter.”