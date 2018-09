Trump eind mei op Sicilië

De G7 komt 26 en 27 mei bijeen in het plaatsje Taormina aan de noordoostkust van het Italiaanse eiland. De G7 is in 1975 ontstaan uit informeel overleg over economische kwesties door westerse leiders, aanvankelijk ministers van Financiën en chefs van de centrale banken van zes rijke westerse landen. De leden zijn Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan, de Verenigde Staten en Canada dat zich in 1976 aansloot.

Trump heeft volgens het Witte Huis ook tegenover Gentiloni verzekerd dat hij de NAVO trouw blijft, maar hij net als eerder in zijn verkiezingscampagne het belangrijk vindt dat de NAVO-bondgenoten de kosten van de gezamenlijke defensie eerlijker onder elkaar verdelen.