Justitie VS in beroep tegen inreisuitspraak

Vrijdag bepaalde een rechter dat de inreisbeperking voor de VS direct moet worden opgeheven. Daarmee werd de maatregel van president Donald Trump teruggedraaid, die per decreet had vastgelegd dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië niet meer het land in mochten, ongeacht een geldig visum.

De regering liet al weten de rechterlijke uitspraak aan te vechten. Trump noemde het oordeel van de rechter 'krankzinnig' en sprak van een 'zogenaamde rechter'.