Analyse: Jos B. ontnam zichzelf kans zijn onschuld te bewijzen

Jos B. tijdens uitspraak. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Jos B. zal zich na de uitspraak van de rechtbank nog wel even achter de oren krabben over de vraag of zijn zwijgen de juiste strategie is geweest. Al 22 jaar lang houdt hij de familie Verstappen in het ongewisse over wat Nicky in de laatste uren van zijn leven heeft moeten meemaken.