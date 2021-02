Vrouw eindelijk verlost van lijmlaag uit haar na operatie

Na de vier uur durende behandeling barstte Brown in tranen uit toen ze voor het eerst in ruim een maand tijd met haar vingers door haar haar kon woelen, meldt TMZ.

„Hoe voelt het om je haren weer te voelen”, wordt haar gevraagd. „Nu zou ik willen dat ik gewacht had met het afknippen van mijn paardenstaart. Maar het is voorbij. Eindelijk voorbij”, aldus Brown.

Tessica Brown spoot de superlijm op haar hoofd om haar kapsel de finishing touch te geven nadat haar eigen haarlak op was. Het spul is echter bedoel om materialen als hout, karton of laminaat mee te verlijmen. Toen ze lijm op haar haar spoot had ze nooit gedacht dat ze voorlopig vastzat aan dat zelfde kapsel.

Ⓒ Instagram

Een poging om de lijm met aceton te verwijderen, maakte het alleen maar erger. Brown was zo ten einde raad dat ze zelfs overwoog juridische stappen te ondernemen tegen de fabrikant van Gorilla Glue omdat niet op de verpakking stond dat het spul niet als haarproduct gebruikt kon worden. Ze dacht, zo zei ze eerder, dat ze ’het goedje er wel weer uit zou kunnen wassen’.

Ze zette haar hele relaas op sociale media en dat leverde een reddende engel op. Plastisch chirurg Michael Obeng bood aan om haar te helpen en de operatie, die normaal 12.500 dollar zou moeten kosten, gratis uit te voeren.

„Aanvankelijk dacht ik dat het een grap was toen mijn kantoor belde met de vraag ’Hé, kan jij Gorilla Glue van van iemands schedel verwijderen’”, vertelt Obeng aan TMZ. „Natuurlijk zei ik ja”, aldus Obeng.

Obeng gebruikte een medische lijmoplosser gecombineerd met aloë vera, olijfolie en aceton om het polyurethaan, het belangrijkste ingrediënt in de lijm, af te breken.

„We zijn blij dat Miss Brown kon worden behandeld en we hopen dat het goed met haar gaat”, reageert Melanie Blumental, van Gorilla Glue, in een e-mail aan The Post.

Voordat ze naar dokter Obeng ging, had Brown haar lange paardenstaart afgeknipt en bereidde ze zich voor om de rest van haar leven pruiken te dragen. Brown is opgelucht dat ze die nu niet meer nodig zal hebben.