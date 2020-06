Tweede ronde dreigt voor Duda

De rijen voor stembureaus waren extra lang vanwege de afstand die stemmers tot elkaar hielden vanwege de coronacrisis. Ⓒ Foto via REUTERS

WARSCHAU - De presidentsverkiezingen in Polen zijn zondag op een nek-aan-nekrace uitgelopen. President Andrzej Duda (48) van de nationalistische regeringspartij PiS won de eerste ronde met 41,8 procent van de stemmen. Maar hij moet zonder absolute meerderheid in de herkansing. In de tweede ronde op 12 juli is de verrassend sterke liberale nieuwkomer Rafael Trzaskowski, goed voor 30,4 procent van de stemmen, zijn tegenstander.